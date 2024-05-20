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11:42, 20 мая 2024Мир

В Германии предупредили об угрозе прямого столкновения Великобритании и России

Бизнесмен Дотком: удар ВСУ британским оружием по РФ вовлечет Британию в конфликт

Фото: Alastair Grant / AP

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) британским оружием по российской территории приведет к вовлечению Великобритании в военный конфликт. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил немецкий предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Биполярная Британия говорит, что она не хочет прямого конфликта с Россией, при этом заявляет, что предоставленные Украине дальнобойные ракеты могут быть применены для ударов вглубь России», — написал бизнесмен.

По его словам, эскалацию конфликта может также спровоцировать и тот факт, что для нанесения ударов британским оружием требуются военные специалисты и сотрудники разведки Великобритании.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что ВСУ имеют право самостоятельно выбирать цели для ударов. Он также назвал легитимными удары британским оружием по российской территории.

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      Виктория Кондратьева
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