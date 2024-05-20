В Москве выросли цены на проезд в общественном транспорте

В Москве с 20 мая выросли цены на проезд в общественном транспорте

В Москве с 20 мая выросли цены на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщил Департамент транспорта столицы.

Разовая поездка по карте «Тройка» подорожала до 57 рублей, по банковским картам — до 70 рублей. Самым выгодным окажется проезд по биометрии — 53 рубля. При этом отмечается, что с 2011 по 2024 год тарифы на проезд в Москве ниже уровня инфляции почти на 30 процентов.

Городские власти пояснили, что повышение цен необходимо для дальнейшей эффективной работы транспортной системы Москвы. Средства после индексации направят на модернизацию инфраструктуры, билетной системы и пассажирских сервисов.

Ранее директор Центра исследований Умного города ФГРР НИУ ВШЭ Константин Трофименко указал, что изменение тарифов на проезд в московском транспорте является незначительным и компенсируется высоким в сравнении с той же Европой качеством обслуживания пассажиров. При этом стоимость проезда остается по-прежнему низкой по сравнению, например, с Лондоном, Парижем или Берлином.