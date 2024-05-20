В НАТО признали работу западных инструкторов на Украине. Что на это ответила Россия?

Захарова: НАТО уже получает обратно тех, кого отправили обучать ВСУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что некоторые страны НАТО, отправившие своих военных инструкторов на Украину, уже получают их обратно.

Так она ответила на слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая призналась, что некоторые члены Североатлантического альянса отправили своих специалистов на Украину.

Некоторые страны уже получают своих обучающих обратно. Только молчат об этом. Надеюсь, храбрая Кая расскажет подробности Мария Захарова представитель МИД России

В НАТО высказались о возможной войне с Россией из-за потерь среди западных инструкторов

В интервью газете Financial Times Каллас заявила, что некоторые страны НАТО уже обучают военнослужащих ВСУ непосредственно на Украине. При этом в начале апреля один из представителей Североатлантического альянса на условиях анонимности признавался журналистам, что у НАТО нет планов по обучению украинских военнослужащих на территории самой страны.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Эстонский премьер также заявила, что вероятные потери среди западных инструкторов на Украине не приведут к войне Запада с Россией. «Я не могу представить, что если кто-то пострадает на Украине, то те, кто отправил туда своих военнослужащих, скажут: "Это пятая статья НАТО. Давайте бомбить Россию". Так это не работает», — объяснила глава эстонского правительства.

Ранее стало известно, что Франция намерена отправить на Украину разведподразделение для поддержания наступательных действий. Отмечается, что оно уже было задействовано в ходе учений НАТО в Эстонии.

Премьер Эстонии заявила о страхе поддерживать Украину

Ранее Каллас заявляла, что полной поддержке Украины Западом мешают страхи. Политик призвала при оказании помощи Киеву «действовать решительно» и не попасться «в ловушку страха». «У стран есть разные страхи, будь то страх перед ядерной войной, страх перед эскалацией, страх перед миграцией», — подчеркнула она.

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

При этом глава МИД страны Маргус Цахкна заявлял, что Эстония не планирует отправлять военный контингент для участия в боевых действиях на Украине.

Глава эстонской дипломатии также подчеркнул, что, несмотря на необходимость принимать нестандартные решения, Украина просит у союзников не военных, а западные технику и оружие. При этом он отметил, что поддерживает начатую президентом Франции Эммануэлем Макроном дискуссию о западном военном контингенте в зоне СВО, так как она выводит европейские страны на «совершенно новый уровень».