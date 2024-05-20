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02:47, 20 мая 2024Бывший СССР

В Раде потребовали от Зеленского раскрыть правду о последствиях ударов России

Депутат Кучеренко: удары России уничтожили 90% тепловых энергомощностей Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Около 90 процентов мощностей тепловых электростанций Украины оказались уничтожены в результате ударов со стороны России, заявил депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Вышка».

«Мы потеряли восемь тысяч мегаватт электроэнергии — это очень много. Я общался с энергетиками — из восьми тысяч работает восемьсот», — посетовал политик. Он указал, что страна неизбежно столкнется с дефицитом электроэнергии, поэтому украинцам придется готовиться к тому, что отключения света будут происходить в течение долгого времени.

Депутат упрекнул главу государства Владимира Зеленского, который, по его мнению, уже давно должен был открыто рассказать гражданам о сложившейся ситуации. «Мы не сможем быстро отремонтировать тот потенциал станций, которые были выведены за последние волны ракетных атак», — заключил он.

В воскресенье, 19 мая, Национальная энергетическая компания (НЭК) Украины «Укрэнерго» предупредила о почасовых отключениях света на всей территории страны начиная с 20 мая.

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      Марина Совина
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