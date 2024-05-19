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19:42, 19 мая 2024Бывший СССР

«Укрэнерго» сообщила о почасовых отключениях света по всей Украине

«Укрэнерго»: в понедельник по всей Украине введут почасовые отключения света

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Национальная энергетическая компания (НЭК) Украины «Укрэнерго» сообщила о почасовых отключениях света на всей территории страны, начиная с понедельника, 20 мая. Об этом НЭК сообщила в своем Telegram-канале.

«Завтра, 20 мая, с 18:00 до 24:00 для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается», — указано в сообщении «Укрэнерго».

Ранее стало известно о введении ограничений потребления электричества для промышленных потребителей по всей Украине. Как уточнил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, в электросистеме страны образовался дефицит, который не получается покрыть даже с помощью импорта из Европы.

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      Валентин Карант
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