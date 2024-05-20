Риттер: оборона ВСУ начнет разрушаться в случае продвижения РФ в Сумской области

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнет разрушаться в случае продвижения российских военных в Сумской области. Такое заявление сделал бывший американский разведчик и аналитик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, которое доступно на YouTube.

«Если россияне и дальше будут расширять фронт и начнут продвигаться уже на севере, в Сумской области, где у украинцев нет войск, линия обороны ВСУ начнет рушиться», — отметил он.

Ранее Риттер рассказал о неготовности Киева воевать до последнего украинца. По его словам, несмотря на такую готовность президента страны Владимира Зеленского, а также западных стран, военные сдаются и продолжают отступать.