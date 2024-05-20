Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:00, 20 мая 2024Мир

В США назвали условие для разрушения обороны Украины

Риттер: оборона ВСУ начнет разрушаться в случае продвижения РФ в Сумской области

Фото: РИА Новости

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнет разрушаться в случае продвижения российских военных в Сумской области. Такое заявление сделал бывший американский разведчик и аналитик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, которое доступно на YouTube.

«Если россияне и дальше будут расширять фронт и начнут продвигаться уже на севере, в Сумской области, где у украинцев нет войск, линия обороны ВСУ начнет рушиться», — отметил он.

Ранее Риттер рассказал о неготовности Киева воевать до последнего украинца. По его словам, несмотря на такую готовность президента страны Владимира Зеленского, а также западных стран, военные сдаются и продолжают отступать.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин уволил многолетнего заместителя Шойгу из Минобороны. Кто займет его место?

      Байден отреагировал на запрос МУС о выдаче ордера на арест Нетаньяху

      Российским ученым удалось создать новый метод лечения артрита

      Пилот назвал три возможные причины крушения вертолета президента Ирана

      В Литве объяснили выдачу тяжелого оружия пограничникам опытом Украины

      Российский рецидивист получил 16 лет за жестокую расправу над экс-сожительницей

      Люся Чеботина станцевала в откровенном платье без бюстгальтера

      Разработан метод безопасного замораживания мозга

      Плющенко рассказал о перенесенной сложнейшей операции

      Решение Сердючки петь на русском языке объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше