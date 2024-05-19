Экс-разведчик Риттер: Киев не хочет воевать до последнего украинца

Киев не готов воевать до «последнего украинца», пишет РИА Новости со ссылкой на отставного офицера разведки морской пехоты США и военного аналитика Скотта Риттера.

Он отметил, что несмотря на такую готовность президента страны Владимира Зеленского и Запада, они сдаются и отступают.

«Они сдаются, они отступают, они начинают осознавать, что в этой войне невозможно победить, и они не хотят умирать. Таким образом, несмотря на то, что Зеленский и Запад, похоже, готовы сражаться до последнего украинца, последние украинцы не хотят умирать», — подчеркнул Риттер.

Ранее стало известно о планах США воевать «до последнего украинца». Соединенные Штаты вместе с подконтрольными западными странами, увеличивая объемы поставок оружия Киеву, делают все, чтобы затянуть спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, заявили в Минобороны.