Жена ветерана рассказала о десятилетних попытках встать в очередь на жилье

Семья ветерана СВО из Москвы Москаленко добивается положенного по закону жилья

Ветеран боевых действий на Северном Кавказе, участник специальной военной операции (СВО) и многодетный отец Михаил Москаленко уже 10 десяти лет не может встать в очередь в получении жилья. Об этом сообщила РИА Новости его супруга Анастасия.

Она рассказала, что Москаленко потерял ногу во время службы на Северном Кавказ. Он был отмечен Орденом Мужества и уволился из армии. После начала СВО Москаленко вновь отправился на фронт добровольцем. К настоящему моменту полугодовой контракт истек, однако мужчина намерен вернуться в зону боевых действий после замены протеза.

Анастасия отметила, что Москаленко прописались в малогабаритной квартире ее бабушки, чтобы семья могла встать на очередь на получение жилья как многодетная семья или как семья участника боевых действий. В прошлом году семья попыталась встать на очередь, однако из департамента городского имущества Москвы им пришел отказ. По словам Анастасии, оба родителя должны иметь десятилетнюю постоянную прописку в Москве. «У меня она была, а вот у супруга не хватило всего одного года. При этом здесь он живет более 15 лет и раньше имел временную регистрацию, но этого оказалось недостаточно, и мы пролетели», — объяснила собеседница агентства.

Кроме того, после смерти одного из родственников к имуществу бабушки Анастасии добавился частный дом, полученный по наследству. В результате жилплощадь увеличилась, а общее количество квадратных метров превысило установленную норму на шесть метров. Из-за этого у Москаленко возникла новая проблема. Для ее решения семья обратилась к юристам.