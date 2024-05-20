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20:18, 20 мая 2024Культура

Звезда «Ранеток» рассказала о потере зрения

Певица Огурцова заявила, что ослепла на один глаз из-за генетической мутации

Фото: @ogyrtsova_official

Бывшая участница российской девичьей поп-группы «Ранетки» Женя Огурцова рассказала об унаследованной от бабушки генетической мутации, из-за которой она ослепла на один глаз. Ее слова приводит The Voice.

Накануне Нового года у артистки появилось темное пятно в левом глазу, после чего она практически перестала им видеть. «Когда 3 января я дошла до невролога, мой левый глаз видел большое черное пятно. Сейчас я, если закрою здоровый глаз, вижу только фонарики», — сказала певица.

По словам Огурцовой, процесс потери зрения является необратимым. «Это атрофия сетчатки, это не лечится вообще», — отметила звезда «Ранеток».

В 2021 году Женя Огурцова вспомнила о непристойных просьбах Бари Алибасова.

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