Звезда «Ранеток» рассказала о потере зрения

Певица Огурцова заявила, что ослепла на один глаз из-за генетической мутации

Бывшая участница российской девичьей поп-группы «Ранетки» Женя Огурцова рассказала об унаследованной от бабушки генетической мутации, из-за которой она ослепла на один глаз. Ее слова приводит The Voice.

Накануне Нового года у артистки появилось темное пятно в левом глазу, после чего она практически перестала им видеть. «Когда 3 января я дошла до невролога, мой левый глаз видел большое черное пятно. Сейчас я, если закрою здоровый глаз, вижу только фонарики», — сказала певица.

По словам Огурцовой, процесс потери зрения является необратимым. «Это атрофия сетчатки, это не лечится вообще», — отметила звезда «Ранеток».

В 2021 году Женя Огурцова вспомнила о непристойных просьбах Бари Алибасова.