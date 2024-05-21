Молодые ультраправые из АдГ описали образ идеальной женщины

FAZ: молодые ультраправые назвали мягких кокеток идеалом немецкой женщины

В «Молодой альтернативе» (МА), радикальной молодежной организации партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), описали образ идеальной женщины — это «мягкие кокетки» с бантиками в волосах. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Председатель МА в Тюрингии Эрик Энгельхардт и его подруга Кэнди Джейкоб в социальных сетях продвигают свой взгляд на место немецкой женщины в обществе. Молодой ультраправый считает, что женщинам не следует даже пытаться профессионально конкурировать с мужчинами, вместо этого они должны сосредоточиться на домашнем хозяйстве и детях. По его словам, проблема современных девушек в том, что они находятся «в вечной битве с противоположным полом», но в итоге их «поглощает ненависть к себе и депрессия».

Джейкоб, в свою очередь, делится с подписчиками изображениями открыток, на которых показаны «настоящие» женщины: блондинки-красавицы в традиционных немецких костюмах или счастливые матери в окружении своих семей.

«Идеал девушки ультраправой молодежи — JA-Mausi [мышонок МА]. В мемах ее описывают как "мягкую кокетку" с бантиком в волосах. Ее главная характеристика: "Никогда ничего не говорит, когда мужчины разговаривают на встречах"», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что Энгельхардт гордится, что «Молодую альтернативу» признали заведомо правоэкстремистской организацией. По его словам, молодые немцы не должны соглашаться с утверждением, что их предки были преступниками.