Пассажир нашел способ избежать переплаты за лишний багаж и восхитил попутчиков

Daily Mail: пассажир Ryanair отломал колеса чемодана из-за правил авиакомпании

Пассажир авиакомпании Ryanair нашел необычный способ избежать переплаты за лишний багаж и восхитил попутчиков. Кадры из аэропорта публикует Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Пальмы, откуда герой видео планировал вылететь в Малагу. У выхода на посадку мужчину попросили измерить багаж с помощью калибратора, однако он туда не поместился. Тогда сотрудники Ryanair предложили путешественнику заплатить за лишнее место на багажных полках 70 долларов (6,3 тысячи рублей).

Пассажир возмутился, поскольку эта сумма наполовину превышала стоимость его авиабилета. Поэтому он решил пойти другим путем: на записи из аэропорта видно, как мужчина отламывает колеса своего чемодана под восхищенные возгласы попутчиков. Когда чемодан, наконец, вошел в калибратор, публика начала аплодировать и кричать, а растерявшаяся сотрудница авиакомпании не смогла сдержать смех.