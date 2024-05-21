Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
08:18, 21 мая 2024Ценности

Россиянам назвали самые модные украшения лета 2024 года

Эксперт SOKOLOV Ракутина: украшения с перламутром станут трендом лета 2023 года

Фото: Unsplash

Россиянам перечислили главные тренды в украшениях на лето 2024 года. Соответствующий комментарий от эксперта холдинга SOKOLOV Елены Ракутиной поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь специалистка порекомендовала обратить внимание на аксессуары с перламутровыми вставками. «Перламутр может использоваться как вставка не только в различных подвесках, серьгах и кольцах, но и в браслетах и колье. Такие изящные украшения станут хорошим дополнением для легких летних нарядов из шелка, хлопка или льна», — уточнила она.

Кроме того, самыми модными собеседница издания назвала ювелирные изделия с цветными камнями прозрачного розового, зеленого, голубого оттенков и вставками в форме багета и сердца. При этом массивные украшения лучше отложить до осени и отдать предпочтение легким и изящным решениям, добавила эксперт.

По словам Ракутиной, актуальность обретет сочетание сразу нескольких цепочек и подвесок одновременно. «При создании многослойного образа важно соблюдать правила. Лучше выбрать одну яркую деталь, вокруг которой будет строиться вся композиция. Важно сохранять умеренность в количестве слоев: оптимальным будет сочетание 3-5 цепочек», — уточнила она.

Материалы по теме:
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак. Почему его свадьба была тайной?
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак.Почему его свадьба была тайной?
15 октября 2022
«Мы переборщили с декольте» Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
«Мы переборщили с декольте»Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
3 мая 2022

В заключение эксперт призвала обратить внимание на изделия с морскими мотивами, а также украшения с анималистикой. Так, на пике популярности будут украшения с бабочками, ракушками и другими морскими обитателями, отсылающие к летнему отдыху на море, пояснила специалистка.

Ранее российская стилистка Александра Калошина также назвала самые модные купальники на лето 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Майя Пономаренко
      Обсудить
      Последние новости

      Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Как отнеслись к статусу украинского главы в ООН?

      Еще одна пара российских фигуристов сменит гражданство

      Россияне получат возможность устанавливать самозапрет на продажу жилья

      В Москве загорелся торговый центр

      Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

      Сын Байдена подал апелляции по делу о хранении оружия

      Популярная российская юмористка раскрыла изнанку работы

      В России школьник упал в обморок на выпускном и попал на видео

      Солдат изнасиловал туристку в Греции и подал на нее в суд

      Власти Великобритании объявили «день позора» из-за скандала с ВИЧ. Пациентам годами переливали зараженную кровь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше