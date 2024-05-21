Россиянам назвали самые модные украшения лета 2024 года

Эксперт SOKOLOV Ракутина: украшения с перламутром станут трендом лета 2023 года

Россиянам перечислили главные тренды в украшениях на лето 2024 года. Соответствующий комментарий от эксперта холдинга SOKOLOV Елены Ракутиной поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь специалистка порекомендовала обратить внимание на аксессуары с перламутровыми вставками. «Перламутр может использоваться как вставка не только в различных подвесках, серьгах и кольцах, но и в браслетах и колье. Такие изящные украшения станут хорошим дополнением для легких летних нарядов из шелка, хлопка или льна», — уточнила она.

Кроме того, самыми модными собеседница издания назвала ювелирные изделия с цветными камнями прозрачного розового, зеленого, голубого оттенков и вставками в форме багета и сердца. При этом массивные украшения лучше отложить до осени и отдать предпочтение легким и изящным решениям, добавила эксперт.

По словам Ракутиной, актуальность обретет сочетание сразу нескольких цепочек и подвесок одновременно. «При создании многослойного образа важно соблюдать правила. Лучше выбрать одну яркую деталь, вокруг которой будет строиться вся композиция. Важно сохранять умеренность в количестве слоев: оптимальным будет сочетание 3-5 цепочек», — уточнила она.

В заключение эксперт призвала обратить внимание на изделия с морскими мотивами, а также украшения с анималистикой. Так, на пике популярности будут украшения с бабочками, ракушками и другими морскими обитателями, отсылающие к летнему отдыху на море, пояснила специалистка.

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