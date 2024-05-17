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14:46, 17 мая 2024Ценности

Россиянкам назвали самые модные купальники на лето

Стилист Александра Калошина: купальники в ретростиле станут трендом летом

Фото: wayhomestudio / Freepik

Российская стилистка Александра Калошина назвала самые модные купальники на лето 2024 года. Ее комментарий публикует Pravda.ru.

По словам специалистки, актуальными в грядущем сезоне станут данные предметы гардероба из блестящих и махровых тканей, а также фасоны с бантами. В то же время в числе трендов оказались изделия в ретростиле и модели бандо.

«Это купальники без верхних завязок, без верхних лямок, то есть чистая линия по груди, особый вырез по бедру, слегка заниженный, и особые элементы, например небольшая рюша или бант», — высказалась эксперт о последних.

Кроме того, в список вошли слитные купальники, которые можно использовать в качестве боди, и варианты с яркими принтами, например леопардовым или тропическим, а также в полоску или горох. «(...) Тенденция нынешнего лета — многоцелевое использование купальника», — указала собеседница издания.

Ранее в мае фэшн-редакторы также назвали необычную модную замену футболкам на лето 2024 года.

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      Алина Гостева
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