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11:30, 21 мая 2024Мир

У жены президента Сирии диагностировали лейкемию

У жены президента Сирии Асада Асмы диагностировали лейкемию
Асма аль-Асад

Асма аль-Асад. Фото: Syrian Presidency / Globallookpress.com

Врачи выявили у Асмы Асад, жены президента Сирии Башара Асада, острый миелоидный лейкоз (лейкемию). Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале канцелярии главы сирийского государства.

«После появления ряда клинических симптомов, а также проведения медицинских обследований и анализов у первой леди страны Асме Асад был выявлен острый миелоидный лейкоз», — говорится в публикации. Отмечается, что на время лечения Асма не будет принимать участие в публичных мероприятиях.

В начале марта 2021 года супруги Асад заразились коронавирусом, но к концу месяца канцелярия президента Сирии сообщила, что Башар и Асма окончательно выздоровели и вернулись к работе в привычном режиме.

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      Дмитрий Сотак
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