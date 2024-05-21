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21:59, 21 мая 2024Мир

В Германии прокомментировали ядерные учения России

Бизнесмен Дотком назвал ядерные учения РФ предупреждением НАТО из-за Киева

Фото: Unsplash

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком прокомментировал ядерные учения России. Об этом он написал в социальной сети X.

Дотком посчитал, что Москва начала ядерные учения, чтобы дать знак Североатлантическому альянсу не вмешиваться в ее конфликт с Киевом.

«Россия начала тактические учения по ядерному оружию, чтобы предупредить НАТО о необходимости держаться подальше от Украины», — отметил бизнесмен.

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      Марина Совина
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