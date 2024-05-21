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15:35, 21 мая 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится функция сброса счетчика непрочитанных сообщений

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая позволит обнулять количество непрочитанных сообщений. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Эксперты рассказали, что WhatsApp внедряет опцию сброса счетчика непрочитанных сообщений при открытии приложения. «Включив эту опцию, пользователи смогут автоматически сбрасывать уведомления о непрочитанных сообщениях», — говорится в статье.

По мнению специалистов, новая функция особенно полезна для тех пользователей, которые получают большой объем сообщений из групповых чатов. «Это позволит им расставлять приоритеты в новых уведомлениях», — отмечается в материале.

Новая функция пока находится в стадии разработки. Опция будет доступна в будущем обновлении приложения для устройств на базе iOS.

Ранее стало известно, что в WhatsApp на устройствах с операционной системой iOS стала доступна функция фильтрации чатов.

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      Олег Давыдов
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