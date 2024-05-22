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07:04, 22 мая 2024Россия

Россиян предостерегли от оплаты кредитной картой некоторых товаров и услуг

Роскачество: онлайн-игры и ставки лучше не оплачивать кредитной картой

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

После оформления кредитной карты в банке ей не стоит оплачивать некоторые виды товаров и услуг, чтобы не остаться в долгах, предупреждает Центр финансовой экспертизы Роскачества. Специалисты объяснили, какие операции входят в этот перечень. «Лента.ру» ознакомилась с рекомендациями экспертов.

«При оформлении кредитной карты нужно внимательно изучать договор. В нем прописано, сколько длится льготный период для погашения задолженности, какие проценты начисляются, какие комиссии начисляются за определенного рода операции (например, снятие наличных). Дополнительно об ограничениях и разрешенных операциях банк может уведомлять клиента в приложении. Невнимательность при изучении условия использования кредитки может привести к долгу, на который будут начисляться проценты гораздо выше тех, что банк использует, например, при целевых кредитах», — отметили там.

Среди транзакций, от которых лучше воздержаться при использовании кредитной карты, оплата ставок, лотерей, онлайн-игр.

«Это квази-кэш-операции, то есть банк приравнивает их к снятию наличных. За такие транзакции банк возьмет комиссию, и на них не распространяется льготный период. Вы можете этого сразу не заметить, но заметите, когда банк начислит проценты на всю сумму покупки», — объяснили в Роскачестве.

Также дополнительными расходами чревато пополнение электронных кошельков и покупка криптовалюты, особенно, если речь идет об операциях P2P.

Банк не относит такие транзакции к покупкам, они будут расцениваться как переводы частным лицам. Соответственно, на сумму перевода будут начисляться процентыБанк не относит такие транзакции к покупкам, они будут расцениваться как переводы частным лицам. Соответственно, на сумму перевода будут начисляться проценты

Роскачество

Помимо прочего не стоит оплачивать товары на сомнительных сайтах, посоветовали в Роскачестве.

«Если это не покупка на доверенной площадке, не стоит вводить данные своей карты на подозрительном сайте. Это чревато тем, что данные карты будут украдены. А это, в свою очередь, повлечет не только потерю средств, но и долг по кредиту с начислением максимальных процентов сразу на весь лимит по карте. Мошенников вряд ли найдут, а расплачиваться по кредиту все равно придется вам», — говорится в рекомендациях экспертов.

В Роскачестве также напомнили, что карту нельзя передавать третьим лицам, сообщать кому-то пин-код и одноразовые пароли из смс и пуш-уведомлений. Это может привести к краже денег и увеличению задолженности.

Ранее россиянам рассказали о новой уловке мошенников.

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