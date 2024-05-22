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18:02, 22 мая 2024Силовые структуры

Иностранец предстанет перед российским судом по делу о реабилитации нацизма

В Петербурге иностранца осудят за высказывания о днях воинской славы России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Санкт-Петербурге будут судить иностранца, неуважительно высказывавшегося о днях воинской славы России, по статье о реабилитации нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городском главке Следственного комитета России.

По данным следствия, 60-летний мужчина в июне 2022 года и мае 2023-го распространял в сети сведения, выражающие неуважение к дням воинской славы и памятным датам России, связанным с защитой Отечества. В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ. Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Самаре возбудили уголовное дело в отношении подростка из-за фашистского приветствия. Ему вменили статью 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ.

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