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18:55, 11 мая 2024Силовые структуры

В России на подростка завели дело из-за фашистского приветствия

В Самаре завели уголовное дело на подростка из-за фашистского приветствия

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Самаре на российского подростка возбудили уголовное дело из-за фашистского приветствия. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что россиянин вскидывал руку в приветствии и расстраивался из-за смерти Адольфа Гитлера.

«По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары возбуждено уголовное дело по признакам совершении преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма")», — говорится в Telegram-канале СУ СК России по Самарской области.

По их данным, подозреваемого поместят в центр временного содержания для несовершеннолетних. На данный момент проводятся следственные действия, добавили в пресс-службе СУ СК.

Ранее стало известно, что в Омске 25-летний местный житель может получить до пяти лет колонии за оскорбление Зои Космодемьянской. Подозреваемый признал вину. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следователи устанавливают все обстоятельства дела.

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