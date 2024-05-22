Известная российская телеведущая опубликовала фото в леопардовом бикини

Российская телеведущая Анна Кастерова показала фигуру в леопардовом бикини

Известная российская журналистка и телеведущая Анна Кастерова показала фигуру в купальнике. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя супруга хоккеиста Евгения Малкина предстала перед камерой в полный рост, запечатлев себя в зеркале рядом с гардеробной с телефоном в руке. Она позировала в леопардовом бикини, включавшем в себя топ с косточками и трусы с заниженной талией.

Кроме того, знаменитость надела халат длины макси в тон и остроносые туфли на каблуках нюдового оттенка. Также ведущая распустила волосы, разделив их на прямой пробор, и перебросила пряди на одно плечо.

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