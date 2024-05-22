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13:46, 22 мая 2024Силовые структуры

Напавшего на дом российского продюсера мужчину приговорили к 8 годам колонии

Суд Москвы дал 8,5 года колонии белорусу, напавшему на дом продюсера Григорьева

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Щербинский суд Москвы вынес приговор в отношении одного из злоумышленников, напавших на дом продюсера Василия Григорьева в Новой Москве больше двух лет назад. Об этом стало известно «МК».

Мужчину приговорили к 8,5 года лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Разбойное нападение на дом Григорьева в поселке Внуково было совершено в январе 2022 года. Ночью двое мужчин под видом сотрудников ФСБ проникли в жилище продюсера и заперли горничную, ее друга и разнорабочего в одной из комнат. Потерпевшие попытались позвонить в полицию, но злоумышленники заблаговременно заглушили сигнал сотовой связи в доме.

Около полудня в жилище вернулся продюсер. Нападавшие скрутили хозяина, начали угрожать пистолетом и гранатой, а также подносить к его горлу шприц с якобы ядовитым веществом. Испугавшись за свою жизнь, Григорьев отдал им наличные в размере 130 тысяч долларов и 50 тысяч евро, а также трое наручных часов. Злоумышленники забрали ценные вещи и скрылись.

Спустя год был задержан один из нападавших. Им оказался гражданин Белоруссии, который скрывался на ее территории. Его сообщника так и не нашли.

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      Олеся Мицкевич
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