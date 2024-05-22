Осужденному за взятки бывшему мэру Ярославля Урлашову отказали в УДО

Экс-мэру Ярославля Урлашову, осужденному за взятки, отказали в УДО

Осужденному за взятки бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову отказали в условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом в среду, 22 мая, сообщает ТАСС.

Суд оставил экс-градоначальника в исправительной колонии №1 в Твери после рассмотрения его ходатайства об УДО. Сам осужденный не участвовал в заседании суда. Основанием для отказа стали непогашенные взыскания и характеристики.

В 2016 году Урлашов и его советник Алексей Лопатин были признаны виновными по двум эпизодам получения взяток. Тогда бывший мэр получил 12,5 года колонии. 26 апреля 2018 года комиссия по помилованию сократила ему срок до девяти лет колонии. Урлашов себя виновным не признал.