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18:40, 22 мая 2024Экономика

Перечислены опасные для жизни водоемы Подмосковья

МЧС: купание в канале имени Москвы, Оке и Волге опасно для жизни

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Купание в канале имени Москвы может быть опасным для жизни. Водоемы Подмосковья с наибольшими рисками для людей перечислил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян в беседе с «Радио 1».

По словам спасателя, купаться запрещено там, где ходят суда, — канал имени Москвы как раз такой. «Там есть течение, причем неслабое. Так вот в нем категорически запрещено купаться. Вообще нельзя купаться там, где ходят суда, там, где базы-стоянки, где катаются на катерах и гидроциклах — не надо испытывать судьбу», — пояснил Аршакян.

Специалист добавил, что купаться не стоит и в водоемах с сильным течением — например, в Волге и Оке, которые протекают на территории Подмосковья. «Чтобы обратить на это внимание, станем проводить патрулирование, объяснять людям, как надо», — подчеркнул эксперт.

Ранее россиянам назвали опасную для жизни неисправность автомобиля. Речь идет о деформации боковины шины, из-за которой машина может опрокинуться на ходу.

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      Нина Ташевская
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