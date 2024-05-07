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15:36, 7 мая 2024Экономика

Россиянам назвали опасную для жизни неисправность автомобиля

Эксперт Погуляев: деформация боковины шины может привести к опрокидыванию авто

Фото: Mason Jones / Unsplash

Деформация боковины шины может привести к такому опасному для жизни последствию, как опрокидывание автомобиля не ходу. Об этом «Газете.Ru» рассказал собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев.

В простонародье такую деформацию еще называют грыжей. Проблема чаще всего возникает из-за наезда автомобиля на какое-то препятствие. Каркас шины повреждается, и воздух в поврежденном месте держится только за счет резины. Самая большая опасность заключается в том, что шина может окончательно порваться и ее будет невозможно остановить.

Если разрыв произойдет на ходу, последствия могут быть плачевными, вплоть до серьезной аварии с опрокидыванием машины, предупредил эксперт. При обнаружении деформации он посоветовал россиянам незамедлительно обратиться в автосервис.

Ранее руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев порекомендовал россиянам не ездить на автомобиле со спущенной шиной, поскольку такая покрышка вскоре может прийти в негодность. Эксперт посоветовал проверять давление в шине каждый месяц, а при необходимости чаще.

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      Мария Черкасова
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