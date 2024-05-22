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18:30, 22 мая 2024Наука и техника

Первый полет Starliner с экипажем отложили на неопределенный срок

SpaceNews: первый полет Starliner с экипажем отложили на неопределенный срок

Фото: NASA / Globallookpress.com

Первый полет пилотируемого космического корабля Starliner с экипажем отложен на неопределенный срок. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Соответствующее решение приняли Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США и корпорация Boeing. В их совместном заявлении говорится, что стороны не будут запускать корабль 25 мая, как планировалось ранее. «НАСА поделится более подробной информацией, как только у нас будет более четкий путь вперед», — заявили в космическом агентстве.

Издание напоминает, что НАСА и Boeing до сих пор изучают причины утечки гелия в двигательной системе корабля.

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В течение мая НАСА и Boeing не менее трех раз переносили окно запуска Starliner.

В ходе первого полета Starliner с экипажем к МКС на борту корабля будут находиться астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Члены экипажа проверят возможность ручного управления космическим кораблем при стыковке со станцией и маневрировании во время обратного путешествия на Землю. Полет астронавтов продлится восемь суток. Успешная миссия позволит завершить сертификацию Starliner для регулярных полетов экипажей к МКС.

Корабль дважды стартовал без экипажа — 20 декабря 2019 года и 19 мая 2022 года. В первом случае стыковка корабля с МКС была отменена, во втором — Starliner без экипажа успешно пристыковался к станции.

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      Иван Потапов
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