Путин поддержал планы российского губернатора вновь идти на выборы

Путин поддержал планы Артамонова остаться во главе Липецкой области

Президент России Владимир Путин поддержал планы Игоря Артамонова вновь идти на выборы губернатора Липецкой области. Об этом сообщает ТАСС.

«Я, разумеется, поддерживаю вас, вы работаете напряженно, и результаты видно», — сказал глава государства во время общения с Артамоновым по видеосвязи. Во время разговора губернатор рассказал о положении дел в регионе и попросил о поддержке при выдвижении на новый срок.

Артамонов руководит Липецкой областью с 2018 года.