Рособрнадзор назвал самый популярный предмет по выбору на ЕГЭ

Рособрнадзор: обществознание стало самым популярным предметом ЕГЭ по выбору

Самым популярным предметом по выбору в ходе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году стало обществознание. Это следует из презентации главы Рособрандзора Анзора Музаева, передает ТАСС.

Из представленных данных следует, что обществознание выбрали 43,8 процента выпускников. Второе место по популярности среди предметов по выбору заняла информатика — ее сдают 20,7 процента выпускников. Далее идет биология (19,4), физика (15,9) и история (15,8), Наименее популярна у выпускников география, которую выбрали 3,36 процента одиннадцатиклассников.

При этом на ОГЭ география заняла второе место по популярности — ее выбрали 43,9 процента девятиклассников. Больше всего учеников девятого класса в 2024 году также сдают обществознание. Меньше всего в 9 классе на ОГЭ школьники выбрали историю и литературу — 3,2 и 2,2 процента соответственно.

Основной этап ЕГЭ в 2024 году начнется 23 мая с экзаменов по литературе, географии и химии, и закончится 21 июня. В начале июля для выпускников впервые в истории экзамена выделили дни для пересдачи одного из предметов ЕГЭ в случае, если итоговые баллы их не устроят.