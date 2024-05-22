Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:21, 22 мая 2024Экономика

Стало известно о выполнении Сбером предписания ЦБ по переводам самому себе

Клиенты Сбера могут перевести самому себе в другой банк до 30 млн рублей в сутки

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Сбер полностью выполняет предписание Центробанка (ЦБ) по переводам самому себе в другие банки, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе кредитной организации. Отмечается, что с 1 мая клиенты Сбера могут переводить до 30 миллионов рублей в месяц на свои счета в других банках без взимания за это платы.

Наиболее надежным и безопасным способом перевода средств, который минимизирует риск мошенничества, в банке назвали сервис «Сбербанк Онлайн». Сейчас у клиентов есть возможность повысить лимит и перевести самому себе по номеру счета в другие банки до 30 миллионов рублей в сутки без комиссии.

При использовании системы быстрых платежей (СПБ) для осуществления перевода клиенту необходимо сделать 30 операций по 1 миллиону, так как в этом случае предусмотрен денежный лимит на одну операцию.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      «Создали имитацию того, что помогают нам». Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Баку и подготовке войны в Карабахе

      Инфляция в России превысила восемь процентов

      Российский военный рассказал о сбивающих ракеты «Осах»

      Синоптики пообещали снегопад жителям российского региона

      Россиянин лишился 340 тысяч после ночи с уголовницей с сайта знакомств

      Россиянин расправился со спящим знакомым на почве ревности

      Известная российская телеведущая показала особняк под Москвой

      Пьяная дебоширка назвала стюардессу жирной коровой и попыталась обнять мужчину

      Российский ППК-20 выдержал 3000 выстрелов подряд

      Два уголовника обиделись на россиянина и забили его лопатами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше