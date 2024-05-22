Стало известно о выполнении Сбером предписания ЦБ по переводам самому себе

Клиенты Сбера могут перевести самому себе в другой банк до 30 млн рублей в сутки

Сбер полностью выполняет предписание Центробанка (ЦБ) по переводам самому себе в другие банки, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе кредитной организации. Отмечается, что с 1 мая клиенты Сбера могут переводить до 30 миллионов рублей в месяц на свои счета в других банках без взимания за это платы.

Наиболее надежным и безопасным способом перевода средств, который минимизирует риск мошенничества, в банке назвали сервис «Сбербанк Онлайн». Сейчас у клиентов есть возможность повысить лимит и перевести самому себе по номеру счета в другие банки до 30 миллионов рублей в сутки без комиссии.

При использовании системы быстрых платежей (СПБ) для осуществления перевода клиенту необходимо сделать 30 операций по 1 миллиону, так как в этом случае предусмотрен денежный лимит на одну операцию.