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23:46, 22 мая 2024Мир

В Германии мужчина попытался протаранить генконсульство России

В Германии мужчина попытался протаранить ворота генерального консульства России

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В немецком Бонне неизвестный попытался на машине протаранить ворота генерального консульства России. Об этом сообщила дипмиссия в своем Telegram-канале.

Полиция задержала злоумышленника, им оказался мужчина средних лет. Его увезли с места инцидента на патрульном автомобиле.

Причины, по которым он хотел протаранить ворота, не известны. По предположительно, он водитель находился в состоянии опьянения.

В марте 2022 года мужчина протаранил ворота российского посольства в ирландском Дублине, въехав в них задним ходом на грузовике. В результате инцидента никто не пострадал, водитель был задержан полицией

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      Марина Совина
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