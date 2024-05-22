В Германии мужчина попытался протаранить генконсульство России

В Германии мужчина попытался протаранить ворота генерального консульства России

В немецком Бонне неизвестный попытался на машине протаранить ворота генерального консульства России. Об этом сообщила дипмиссия в своем Telegram-канале.

Полиция задержала злоумышленника, им оказался мужчина средних лет. Его увезли с места инцидента на патрульном автомобиле.

Причины, по которым он хотел протаранить ворота, не известны. По предположительно, он водитель находился в состоянии опьянения.

В марте 2022 года мужчина протаранил ворота российского посольства в ирландском Дублине, въехав в них задним ходом на грузовике. В результате инцидента никто не пострадал, водитель был задержан полицией