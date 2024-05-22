В Грузии назвали неприемлемыми угрозы об отмене безвизового режима с ЕС

Мэр Тбилиси Каладзе: угрозы приостановить безвизовый режим с ЕС неприемлемы

Угрозы Европейского союза (ЕС) об отмене безвизового режима с Грузией из-за принятия закона об иностранных агентах неприемлемы. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает ТАСС.

«Указанная риторика категорически неприемлема. Почему должны приостановить нашей стране действие безвизового режима? Потому что в Грузии парламент, избранный абсолютным большинством граждан, принимает необходимые и важные для страны законы?» — приводятся в публикации слова столичного чиновника.

Он добавил, что заявления иностранных партнеров игнорируют тот факт, что республика своими делами уже давно доказала, что может быть надежным союзником Запада. Каладзе подчеркнул: Грузия остается открытой к сотрудничеству с Евросоюзом, несмотря на разногласия по поводу закона об иноагентах.

Ранее в американской прессе заявили, что Брюссель может лишить Грузию статуса кандидата на вступление в Евросоюз в случае принятия законопроекта об иноагентах. По словам источников издания Foreign Policy, все зависит от того, как в Грузии пройдут следующие выборы.