Силовые структуры
В Москве в редакцию делового журнала пришли с обысками
В Москве в редакции делового журнала «Компания» идут следственные действия
В Москве в редакцию делового журнала «Компания» пришли с обысками, сообщает РБК со ссылкой на источник.
Об обысках по адресу издания в 3-м Кадашевском переулке сообщают также РЕН ТВ и РИА Новости.
Проведение следственных действий может быть связано с расследованием вымогательства у топ-менеджеров «Ростеха», уточняет РБК.
РЕН ТВ пишет, что в доме, где проводят следственные действия, якобы находится одна из квартир бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который находится под арестом по делу о взятке.
Деловой журнал «Компания» издается с 1997 года.