В Москве в редакцию делового журнала пришли с обысками

В Москве в редакции делового журнала «Компания» идут следственные действия

В Москве в редакцию делового журнала «Компания» пришли с обысками, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Об обысках по адресу издания в 3-м Кадашевском переулке сообщают также РЕН ТВ и РИА Новости.

Проведение следственных действий может быть связано с расследованием вымогательства у топ-менеджеров «Ростеха», уточняет РБК.

РЕН ТВ пишет, что в доме, где проводят следственные действия, якобы находится одна из квартир бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который находится под арестом по делу о взятке.

Деловой журнал «Компания» издается с 1997 года.