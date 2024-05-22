Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:48, 22 мая 2024Силовые структуры

В Москве в редакцию делового журнала пришли с обысками

В Москве в редакции делового журнала «Компания» идут следственные действия

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В Москве в редакцию делового журнала «Компания» пришли с обысками, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Об обысках по адресу издания в 3-м Кадашевском переулке сообщают также РЕН ТВ и РИА Новости.

Проведение следственных действий может быть связано с расследованием вымогательства у топ-менеджеров «Ростеха», уточняет РБК.

РЕН ТВ пишет, что в доме, где проводят следственные действия, якобы находится одна из квартир бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который находится под арестом по делу о взятке.

Деловой журнал «Компания» издается с 1997 года.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россияна Марковская покинула Минобороны. Она стала личным пресс-секретарем Шойгу в 26 лет

      Экс-генерал ВСУ выругался в эфире из-за ситуаций с укреплениями

      Раненый российский боец провел три недели в блиндаже и выжил

      Глава Минобороны Германии оценил положение дел ВСУ

      Штаб Байдена захотел нанять специалиста по мемам

      Фитнес-эксперт посоветовала упражнения на выносливость для мужчин старше 40 лет

      Два жителя ЛНР погибли в результате украинского обстрела

      Украинским СМИ порекомендовали не оскорблять российских военных

      Германия выступила против конфискации активов России в пользу Украины

      Полковник указал на нестыковку в деле генерала Попова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше