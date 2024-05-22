В России решили переименовать Гайдаровский форум

В РАНХиГС решили перезапустить Гайдаровский форум под другим названием

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) решили перезапустить Гайдаровский форум под другим названием. Об этом рассказал ректор вуза Алексей Комиссаров, сообщает в среду, 22 мая, ТАСС.

«Да, мы хотим продолжать в следующем году, но просто под другим названием. Это будет другой форум», — сказал он.

Отмечается, что мероприятие, которое проводилось с 2010 по 2022 год, будет посвящено вопросам государственной и муниципальной службы, а также взаимоотношениям федеральных и региональных центров.

Гайдаровский форум был назван в честь экономиста Егора Гайдара, который в 1992 году работал исполняющим обязанности председателя правительства и проводил реформы, получившие название «шоковая терапия». Их результатом стала гиперинфляция, которая к концу года достигла 2600 процентов, падение уровня жизни и существенный рост бедности, а также серьезный спад в экономике.