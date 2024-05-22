В российском городе на ходу загорелся трамвай

В Екатеринбурге трамвай загорелся на ходу, из салона эвакуировались 30 человек

В Екатеринбурге 30 человек сумели эвакуироваться из трамвая, который загорелся во время следования по маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, передает РЕН ТВ.

В ведомстве пояснили, что пламя распространилось на площади в 20 квадратных метров, горела обшивка двух вагонов. В результате происшествия в российском городе пострадал один человек. Информации о его состоянии в МЧС не раскрыли.

К тушению транспорта привлекли девять пожарных, а также две единицы спецтехники.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус загорелся на проезжей части в Краснодарском крае. Все произошло на выезде из Гай-Кодзора под Анапой.