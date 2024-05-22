Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:58, 22 мая 2024Россия

В российском городе на ходу загорелся трамвай

В Екатеринбурге трамвай загорелся на ходу, из салона эвакуировались 30 человек

Кадр: «РЕН ТВ»

В Екатеринбурге 30 человек сумели эвакуироваться из трамвая, который загорелся во время следования по маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, передает РЕН ТВ.

В ведомстве пояснили, что пламя распространилось на площади в 20 квадратных метров, горела обшивка двух вагонов. В результате происшествия в российском городе пострадал один человек. Информации о его состоянии в МЧС не раскрыли.

К тушению транспорта привлекли девять пожарных, а также две единицы спецтехники.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус загорелся на проезжей части в Краснодарском крае. Все произошло на выезде из Гай-Кодзора под Анапой.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В России выявили сотни случаев заражения новым штаммом COVID-19. Чем он опасен?

      В Бахрейне назвали цель официального визита короля в Россию

      В МИД назвали абсурдным желание Зеленского видеть на саммите в Швейцарии Китай

      В России признали нежелательной НПО Liberal Democratic League of Ukraine

      Бывшая жена Сергея Шнурова снялась обнаженной

      Женщина спряталась от миграционной службы под кроватью

      Беспилотник атаковал электропоезд в российском регионе

      В США рассказали о срыве соглашения о прекращении огня в Газе из-за Египта

      Пациенты с деменцией рассказали о способах устранить ранние симптомы болезни

      Трамп обвинил Байдена в психической непригодности к управлению Белым домом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше