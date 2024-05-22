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18:01, 22 мая 2024Интернет и СМИ

В Японии высказались о судьбе Курильских островов

HS: Японии следует отложить переговоры с Россией о Курильских островах

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Японии следует отложить переговоры с Россией о принадлежности Курильских островов, так как Москва стала более внимательна к территориальным проблемам. Такое мнение о судьбе островов высказывает японское издание Hokkaido Shimbun (HS).

«В условиях, когда внутри России в связи с украинским конфликтом серьезно возрос интерес к территориальным проблемам, Токио будет тем более сложно продвинуться в переговорах с Москвой по "северным территориям" (Курильским островам — прим. «Ленты.ру»)», — сообщается в материале.

HS также подчеркивает, что Японии следует развивать перспективные области сотрудничества с Россией. К таким издание отнесло рыболовство.

Ранее South China Morning Post заявило, что Россия посылает сигнал Японии из-за поддержки Украины последней. Таковым издание посчитало строительство Россией новых военных объектов на Курильских островах.

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