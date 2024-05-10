В действиях России увидели послание Японии по Украине

SCMP: Россия действиями на Курилах посылает сигнал Японии по Украине

Россия своими действиями на Курильских островах посылает сигнал Японии из-за поддержки Украины. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

По данным портала, сигнал содержится в строительстве Россией новых военных объектов на Курилах — установленное там оборудование позволит отслеживать военную активность Японии и размещенных на японских базах военных США.

«Москва намерена показать Японии, что у шагов, направленных на поддержку Киева, есть издержки, и они не в интересах Токио», — приводит издание слова Темпльского университета Джеймса Брауна.

Ранее посол России в Японии Николай Ноздрев заявил, что Россия внимательно следит за интенсификацией японо-американских маневров у своих дальневосточных границ и пообещал контрмеры на создаваемые Японией угрозы.