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10:24, 10 мая 2024Мир

В действиях России увидели послание Японии по Украине

SCMP: Россия действиями на Курилах посылает сигнал Японии по Украине

Фото: Стрингер / РИА Новости

Россия своими действиями на Курильских островах посылает сигнал Японии из-за поддержки Украины. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

По данным портала, сигнал содержится в строительстве Россией новых военных объектов на Курилах — установленное там оборудование позволит отслеживать военную активность Японии и размещенных на японских базах военных США.

«Москва намерена показать Японии, что у шагов, направленных на поддержку Киева, есть издержки, и они не в интересах Токио», — приводит издание слова Темпльского университета Джеймса Брауна.

Ранее посол России в Японии Николай Ноздрев заявил, что Россия внимательно следит за интенсификацией японо-американских маневров у своих дальневосточных границ и пообещал контрмеры на создаваемые Японией угрозы.

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      Марк Леонов
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