В России пообещали контрмеры на создаваемые Японией угрозы

Посол Ноздрев: Россия контролирует японо-американсие маневры у своих границ

Россия внимательно следит за интенсификацией японо-американских маневров у своих дальневосточных границ. Об этом заявил посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев агентству РИА Новости.

Москва, по словам дипломата, регулярно предостерегает Токио, что будет вынуждена предпринять контрмеры для блокирования военных угроз.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал «стыдом и позором» заявления Японии о ядерной угрозе.

До этого заместитель постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза организации по Украине вспомнила о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Она указала на опасения Токио относительно якобы исходящей от России ядерной угрозы, однако не стала уточнять, что атомную бомбу на японские города сбросили Соединенные Штаты.