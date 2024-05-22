Прибывшие в Россию боксерские лапы с марихуаной попали на видео

ФТС: в РФ прислали боксерские лапы с марихуаной в посылке из Таиланда

В столичном аэропорту Шереметьево таможенники перехватили посылку из Таиланда, с которой были боксерские лапы, напичканные марихуаной. В Федеральной таможенной службе (ФТС) предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видны молодые люди, марихуана и спортивный инвентарь.

Боксерские перчатки заказал житель Белгорода. Однако они были использованы в качестве маскировки для транспортировки наркотика. Инспекторы достали из лап 243 грамма каннабиса. Его рыночная стоимость составляет один миллион рублей. Задержаны двое подозреваемых. В отношении них возбуждено уголовное дело. С санкции суда молодые люди взяты под стражу.

21 мая сообщалось, что в Москве арестовали 40-летнего мужчину, выращивавшего марихуану в своей в квартире.