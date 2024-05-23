43-летняя актриса снялась в бикини после похудения

43-летняя актриса Бланка Бланко снялась в бикини в Каннах после похудения

Американская актриса Бланка Бланко показала фигуру в откровенном образе после похудения на 4,5 килограмма. Соответствующие кадры она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость снялась на пляже у океана в бикини ярко-красного цвета. Телезвезда позировала на песке с распущенными волосами, отказавшись от макияжа и украшений. Известно, что Бланко запечатлели в Каннах.

Ранее в мае Ольга Серябкина поделилась видео в мини-юбке. Певица разместила ролик, на котором предстала в красном корсете без бретелей и облегающей черной мини-юбке. При этом она распустила волосы, накрасила губы красной помадой и надела остроносые туфли на шпильках в тон.