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04:16, 23 мая 2024Ценности

43-летняя актриса снялась в бикини после похудения

43-летняя актриса Бланка Бланко снялась в бикини в Каннах после похудения

Фото: @blancablancoactress

Американская актриса Бланка Бланко показала фигуру в откровенном образе после похудения на 4,5 килограмма. Соответствующие кадры она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость снялась на пляже у океана в бикини ярко-красного цвета. Телезвезда позировала на песке с распущенными волосами, отказавшись от макияжа и украшений. Известно, что Бланко запечатлели в Каннах.

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      Карина Черных
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