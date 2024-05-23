Мишустин освободил от должности главу департамента контроля правительства

Михаил Мишустин уволил директора департамента контроля правительства Дербенева

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности директора департамента контроля правительства Евгения Дербенева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение премьера.

«Освободить Дербенева Евгения Анатольевича от должности директора Департамента контроля правительства Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — сказано в документе. Дербенев возглавил департамент контроля в 2020 году.

Ранее Мишустин назначил вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Пикалева главой Федеральной таможенной службы (ФТС). Пикалев занимал пост вице-губернатора Петербурга с 2019 года.