Мишустин назначил нового главу российской таможни

Премьер Мишустин назначил Пикалева главой Федеральной таможенной службы

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Пикалева главой Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом сообщил Telegram-канал правительства.

Пикалев занимал пост вице-губернатора Петербурга с 2019 года. В свою очередь, после отставки прежнего главы ФТС Владимира Булавина временно исполняющим обязанности ее руководителя с 10 февраля 2023 года был Руслан Давыдов.

14 мая президент России Владимир Путин начал совещание с новым составом правительства. В кабмине присутствуют пять новых министров: Михаил Дегтярев сменил Олега Матыцина на посту главы Минспорта, Антон Алиханов возглавил Минпромторг вместо Дениса Мантурова, Оксана Лут стала главой Минсельхоза вместо Дмитрия Патрушева, Роман Старовойт назначен министром транспорта вместо Виталия Савельева, Сергей Цивилев оставил кресло губернатора Кемеровской области и сменил Николая Шульгинова на посту главы Минэнерго.