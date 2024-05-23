Обложка журнала с Кейт Миддлтон вызвала гнев пользователей сети

Обложка британского журнала о моде Tatler с рисунком, на котором изображена Кейт Миддлтон, вызвала гнев пользователей сети. Публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На нарисованном портрете Кейт Миддлтон предстала в белом длинном платье бренда Jenny Packham с накидкой. Ее образ дополняли тиара с рубинами, жемчужные серьги и кольцо. Волосы принцессы на рисунке собраны.

Комментаторы сочли выбор обложки крайне странным. «Когда она стала азиаткой?», «Этот портрет ужасен. Столько удивительных художников, наверняка можно было найти кого-то получше», «Сначала я подумала, что это императрица Японии Масако», «Кто это?», «Это что, ребенок рисовал?», «Совсем не похоже на нее», — возмутились они.

Кейт Миддлтон временно отошла от исполнения обязанностей старшего члена королевской семьи и перестала появляться на публике из-за того, что лечится от рака. Изначально о ее диагнозе не сообщали, однако ее исчезновение привлекло слишком много внимания и вызвало шквал конспирологических теорий: поклонники подозревали, что она в коме, готовится к разводу с принцем Уильямом или восстанавливается после операции по подтяжке ягодиц.