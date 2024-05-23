NYT: западные аналитики ожидают еще больше успехов ВС России в зоне спецоперации

Западные аналитики предрекли, что российские военные в ближайшие месяцы добьются еще больших успехов на всей линии фронта в конфликте на Украине, пока Киев ждет поставок оружия из пакета помощи Соединенных Штатов. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По мнению одного из аналитиков компании Black Bird Group, основная часть Вооруженных сил Украины (ВСУ) отошла из села Работино в Запорожской области. Отмечается, что потеря этого населенного пункта станет «символичным ударом» для страны после того, как ей тяжело было вести бои за него в 2023 году.

Ранее полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков рассказал, что ситуация на фронте с каждым днем становится все хуже для ВСУ. Армии постоянно приходится перебрасывать свои резервы из-за проблем на нескольких направлениях одновременно.