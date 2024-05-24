Белла Хадид оценила откровенный внешний вид Виктории Бони в Каннах

Модель Белла Хадид назвала прекрасным внешний вид Виктории Бони в Каннах

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид оценила откровенный внешний вид российской телеведущей и блогерши Виктории Бони в Каннах, Франция. Соответствующая публикация появилась на странице последней в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя ведущая посетила благотворительный ужин фонда amfAR. Для выхода в свет она выбрала розовое макси-платье со шлейфом и перьями бренда Ziad Nakad, сквозь которое просвечивала ее грудь без бюстгальтера.

На мероприятии Боня встретила Хадид, которая сделала ей комплимент. Проходя мимо, модель назвала экс-участницу шоу «Дом-2» привлекательной, произнеся: «Ты прекрасна!»

«Когда Белла говорит тебе, что ты красивая», — подписала кадры блогерша, добавив эмодзи с сердцами.

В апреле Виктория Боня показала фигуру в откровенном виде и раскрыла свой вес после похудения.