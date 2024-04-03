Виктория Боня показала фигуру в купальнике и раскрыла свой вес после похудения

Блогерша Виктория Боня показала фигуру в купальнике при весе в 56 килограммов

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала фигуру в откровенном виде и раскрыла свой вес после похудения. Соответствующая история появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном видео 44-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» предстала напротив зеркала в голубом раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов с низкой посадкой. Кроме того, на голове звезды была специальная шапочка для бани. При этом она продемонстрировала тело с кубиками пресса.

«Ну что, эффект уже виден! -3 кг за три дня!» — подписала она снимок. Помимо этого, знаменитость заявила, что ее вес составляет 56,5 килограмма.

Ранее в апреле Боня рассказала, что решила устроить себе детокс-программу. Так, в первый день, в рамках указанной диеты полностью исключалась еда, которая заменялась обильным питьем.