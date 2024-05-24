Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:44, 24 мая 2024Мир

ЕС отказался наказывать Грузию из-за закона об иноагентах

ЕС не намерен вводить санкции против Грузии из-за закона об иноагентах

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Европейский союз (ЕС) не намерен вводить санкции против Грузии из-за закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя Евросоюза.

«Мы не говорим о наказательных мерах. Ввести санкции, как американцы? У них нет переговоров. У них другая позиция. Не думайте, что мы наказываем Грузию за один закон», — сказал чиновник, отметив, что тем не менее закон об иноагентах противоречит членству в ЕС.

«Они говорят, что хотят вступить в ЕС, и в то же время делают это», — добавил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон введет визовые ограничения в отношении Грузии из-за закона об иноагентах. Дипломат подчеркнул, что санкции затронут в том числе лиц, «ответственных за меры подавления гражданского общества путем насилия или запугивания».

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Арестованного экс-командующего 58-й армией Попова оставили в СИЗО

      В Госдуме поддержали ужесточение наказания за сокрытие госномеров авто

      Международный суд ООН принял решение по Израилю

      Одно птичье перо продали за рекордные 2,6 миллиона рублей

      Лоза раскрыл причину судебных разбирательств между Киркоровым и Успенской

      Квартира в российском городе сгорела из-за «бомбы на колесах»

      Экс-глава Google предсказал засекречивание ИИ

      Россиян пригласили на спектакль Бутмана и Хабенского

      Известная российская актриса вышла в свет с сумкой за 190 тысяч рублей

      Путин и Лукашенко обсудили реакцию на угрозы Союзному государству

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше