ЕС отказался наказывать Грузию из-за закона об иноагентах

ЕС не намерен вводить санкции против Грузии из-за закона об иноагентах

Европейский союз (ЕС) не намерен вводить санкции против Грузии из-за закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя Евросоюза.

«Мы не говорим о наказательных мерах. Ввести санкции, как американцы? У них нет переговоров. У них другая позиция. Не думайте, что мы наказываем Грузию за один закон», — сказал чиновник, отметив, что тем не менее закон об иноагентах противоречит членству в ЕС.

«Они говорят, что хотят вступить в ЕС, и в то же время делают это», — добавил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон введет визовые ограничения в отношении Грузии из-за закона об иноагентах. Дипломат подчеркнул, что санкции затронут в том числе лиц, «ответственных за меры подавления гражданского общества путем насилия или запугивания».