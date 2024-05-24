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20:42, 24 мая 2024Мир

Германия передала Украине четвертую систему ПВО IRIS-T

Spiegel: Германия передала ВСУ четвертую систему ПВО IRIS-T

Фото: Heiko Becker / Reuters

Германии передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) четвертую по счету систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Об этом сообщает Der Spiegel.

«Федеральное правительство усиливает противовоздушную оборону Украины (...) Сейчас Украина имеет четыре системы средней дальности IRIS-T и одну систему малой дальности IRIS-T», — говорится в материале.

Как отмечает издание, всего Берлин пообещал Киеву девять ЗРК IRIS-T SLM и одиннадцать ЗРК IRIS-T SLS, которые производит немецкая компания Diehl Defense. На военную поддержку ВСУ и обязательства по будущим расходам немецкое правительство выделило примерно 28 миллиардов евро.

Ранее стало известно, что кабмин ФРГ запланировал отправку трех реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину. Кроме того, в перечне также приведены 36 колесных гаубиц RCH 155, 14 колесных гаубиц Zuzana 2, а также ряд других установок.

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      Виктория Кондратьева
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