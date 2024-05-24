Главу российской строительной фирмы осудили за избиение специалиста инспекции

Под Астраханью осудили главу строительной фирмы за избиение представителя власти

В Астраханской области суд приговорил к двум годам лишения свободы директора строительной фирмы, избившего главного специалиста инспекции службы строительного надзора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, сотрудник инспекции на объекте капитального строительства в поселке Верхний Бузан проверял выполненные работы по монтажу конструкций надземной части здания. Он выявил несоответствия и отклонения от проектной документации и сообщил об этом директору строительной фирмы. Мужчина разозлился и стал избивать потерпевшего ногами и руками по голове и телу.

Ранее стало известно, что в Магадане суд оштрафовал 37-летнюю жительницу Сочи, которая расцарапала руки двоим полицейским в аэропорту города.

