Россиянка расцарапала руки двоим полицейским и была осуждена

В Магадане суд оштрафовал женщину, которая расцарапала руки двоим полицейским

В Магадане суд оштрафовал 37-летнюю жительницу Сочи, которая расцарапала руки двоим полицейским в аэропорту города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Женщину признали виновной по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В содеянном она раскаялась.

По версии следствия, в декабре 2023 года женщина выпила в аэропорту Магадана и была задержана сотрудниками транспортной полиции за административное правонарушение. Пассажирке это не понравилось, поэтому после доставления в дежурную часть отдела полиции она расцарапала ногтями руки двоим силовикам.

Ранее Люблинский районный суд Москвы приговорил таджика Сухроба Юсупова к трем годам и шести месяцам лишения свободы за нападение на полицейского.