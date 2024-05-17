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09:47, 17 мая 2024Силовые структуры

Россиянка расцарапала руки двоим полицейским и была осуждена

В Магадане суд оштрафовал женщину, которая расцарапала руки двоим полицейским

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Магадане суд оштрафовал 37-летнюю жительницу Сочи, которая расцарапала руки двоим полицейским в аэропорту города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Женщину признали виновной по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В содеянном она раскаялась.

По версии следствия, в декабре 2023 года женщина выпила в аэропорту Магадана и была задержана сотрудниками транспортной полиции за административное правонарушение. Пассажирке это не понравилось, поэтому после доставления в дежурную часть отдела полиции она расцарапала ногтями руки двоим силовикам.

Ранее Люблинский районный суд Москвы приговорил таджика Сухроба Юсупова к трем годам и шести месяцам лишения свободы за нападение на полицейского.

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