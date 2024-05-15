Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:27, 15 мая 2024Силовые структуры

Напавший на полицейского мигрант получил 3,5 года колонии

В Москве таджик получил 3 года и 6 месяцев колонии за нападение на полицейского

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Люблинский районный суд Москвы приговорил таджика Сухроба Юсупова к трем годам и шести месяцам лишения свободы за нападение на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Юсупов признан виновным по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима, со штрафом в размере 30 тысяч рублей в доход государства.

Ранее сообщалось, что в Казани задержали 20-летнего уроженца Республики Марий Эл, напавшего с ножом на сотрудника полиции. Ночью 25 апреля сотрудники патрульно-постовой службы заметили нескольких молодых людей, которые устроили драку. Правоохранители попросили их прекратить конфликт, но безуспешно. Тогда они решили задержать хулиганов и доставить в полицейский отдел. Однако один из участников потасовки достал нож и несколько раз вонзил в живот сотрудника МВД.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра. Он выступает против помощи Украине и критикует Запад

      Неизвестные в масках разбили топором машину россиянина

      Напавший на полицейского мигрант получил 3,5 года колонии

      Учебный центр МВД России в Никарагуа попал под санкции США

      Врач назвал лайфхак для хорошего сна

      Украина покинула соглашения стран СНГ о вооруженных и стратегических силах

      Министры обороны России и Белоруссии провели телефонные переговоры

      39-летняя Ольга Серябкина опубликовала видео в мини-юбке

      Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах

      Российского треш-блогера арестовали за оскорбления пенсионерок на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше