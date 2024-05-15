Напавший на полицейского мигрант получил 3,5 года колонии

В Москве таджик получил 3 года и 6 месяцев колонии за нападение на полицейского

Люблинский районный суд Москвы приговорил таджика Сухроба Юсупова к трем годам и шести месяцам лишения свободы за нападение на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Юсупов признан виновным по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима, со штрафом в размере 30 тысяч рублей в доход государства.

Ранее сообщалось, что в Казани задержали 20-летнего уроженца Республики Марий Эл, напавшего с ножом на сотрудника полиции. Ночью 25 апреля сотрудники патрульно-постовой службы заметили нескольких молодых людей, которые устроили драку. Правоохранители попросили их прекратить конфликт, но безуспешно. Тогда они решили задержать хулиганов и доставить в полицейский отдел. Однако один из участников потасовки достал нож и несколько раз вонзил в живот сотрудника МВД.