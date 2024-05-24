На Западе заявили о недоверии ЕС США по вопросу конфискации активов России

Politico: США не могут предоставить ЕС гарантии по конфискации активов России

США не могут предоставить Европейскому союзу (ЕС) гарантии того, что в случае конфискации активов России они будут направлены на оказание помощи Украине, а не решения внутренних американских проблем. Об этом сообщает газета Politico.

«Надежность гарантий США будет иметь решающее значение для возможности продажи на стороне ЕС. Действительно, есть некоторые страны-члены, которые полагают, что США эффективно стремятся использовать деньги ЕС для решения своих собственных внутриполитических проблем», — отмечается в материале.

Кроме того, ряд европейских чиновников опасаются возможного прихода экс-президента США Дональда Трампа к власти по итогам выборов 5 ноября. Как отмечает издание, гипотетическое прекращение помощи Киеву при новом американском лидере ставит под вопрос механизм изъятия активов и его необходимость.

Ранее стало известно, что первое изъятие доходов от российских активов, замороженных в Евросоюзе, состоится в июле, а в дальнейшем будет происходить два раза в год. Из выделенных средств 90 процентов придется на финансирование военных потребностей Украины, однако эта доля может измениться.